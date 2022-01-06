Дружина відомого хореографа Влада Ями Ліліана поділилася кадрами з відпочинку в Мексиці, на яких приміряє незвичайне вбрання.

Як повідомляє Politeka.net, популярний український хореограф і шоумен Влад Яма на новорічні свята відвіз своє сімейство - дружину і сина - на відпочинок в мексиканський Тулум. У своїх Instagram-сторіс дружина артиста Ліліана Яма поділилася кадрами з відпочинку, на яких приміряє незвичайне вбрання з мотузочок.

На кадрах видно, що Ліліана разом з сином Леоном гуляють по пляжу, де прямо на піску розмістилися торговці, а Влад, мабуть, все це знімав. Українська красуня вирішила приміряти незвичайний наряд, який їй запропонували торговці. Лілію поверх довгої білої сукні нарядили в сміливий наряд з мотузочок, який швидше за все потрібно носити на тілі без нічого. Доповнює образ елегантний Пляжний капелюх на голові красуні.

"Пляжний шопінг підоспів. Тулумський стиль", - підписала сторіс дружина Влада Ями. Вона також запитує, звертаючись до сина і чоловіка: "Ну що, беремо?".

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