Известный украинский хореограф и судья шоу "Танці з зірками" Влад Яма показал поклонникам кадры со своего отдыха в Мексике, куда улетел вместе с семьей.

Как сообщает Politeka.net, в своем Instagram известный украинский хореограф и неизменный судья шоу "Танці з зірками" Влад Яма часто делится с поклонниками личными фотографиями и видео, а также рассказывает о своих планах.

На этот раз Яма решил показать кадры с роскошного отдыха в любимом туристами городе Тулун, что в Мексике, куда он отправился вместе с сыном Леоном и женой Лилианой.

Так, Яма показал фото с пляжа, где он с семьей прогуливался. Сам хореограф был в темных шортах и без футболки, а его жена Лилиана надела длинную белую рубашку, шляпу и солнцезащитные очки.

"Счастье", - написал Влад Яма.

Сын хореографа Леон был в ярких плавках и развлекался на пляже.

"Здесь принято долго гулять по пляжу", - написал Яма.

Напомним, что Влад Яма из "Танців з зіркаами" похвастался роскошным отдыхом с женой и сыном в Мексике: "Счастье...".

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