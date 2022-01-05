Как сообщает Politeka.net, в своем Instagram известный украинский хореограф и неизменный судья шоу "Танці з зірками" Влад Яма часто делится с поклонниками личными фотографиями и видео, а также рассказывает о своих планах.
На этот раз Яма решил показать кадры с роскошного отдыха в любимом туристами городе Тулун, что в Мексике, куда он отправился вместе с сыном Леоном и женой Лилианой.
Так, Яма показал фото с пляжа, где он с семьей прогуливался. Сам хореограф был в темных шортах и без футболки, а его жена Лилиана надела длинную белую рубашку, шляпу и солнцезащитные очки.
"Счастье", - написал Влад Яма.
50-летняя дочь Пугачевой Орбакайте засветила своего мужа-красавца и дочь в аэропорту: "На вылет..."
Экс-жена Потапа устроила дома разнос после неприятного инцидента: "Давай, рассказывай"
Новый сезон "Мастер Шеф", на шоу насмешили кадрами конфуза одного из участников: "Витя жжет"
Внезапно ушла из жизни молодая певица, ей было всего 46 лет: последние дни провела в коме
Неприятности настигли Влада Яму с семьей прямо 31 декабря: "Ситуация - капец..."
Сын хореографа Леон был в ярких плавках и развлекался на пляже.
"Здесь принято долго гулять по пляжу", - написал Яма.
Напомним, что Влад Яма из "Танців з зіркаами" похвастался роскошным отдыхом с женой и сыном в Мексике: "Счастье...".
Ранее Politeka сообщала, что неприятности постигли власти Яму с семьей прямо 31 декабря: "ситуация - капец...".
Также Politeka писала, что Влад Яма, который покинул Украину, в ультракоротких шортах рассекретил, где сейчас находится: "Сколько яркого впереди...".