Влад Яма, который судит проект "Танці з зірками", показал, как проводит время в Мексике вместе с женой Лилией и сыном Леоном.

Как пишет Politeka.net, Влад Яма является успешным хореографом и танцором. У звезды есть жена Лилия и сын Леон, которого до конца 2020 года пара скрывала. Теперь малыша можно часто увидеть на кадрах с родителями. Этот раз не стал исключением, ведь Влад снял несколько сторис, показывая, как проводит время на отдыхе в Мексике с семьей.

На видео Влад шел с супругой Лилей по пляжу. После этого Яма показал сына Леона.

"Счастье", - подписал кадры танцор.

"Маленький спиногрызик", - сказала Лиля.

До этого Влад показывал фото пляжа. На улице, как можно понять, было 22 градуса. Но это не смутило одну из посетительниц пляжа надеть сапоги к мини-купальнику.

Также Влад сделал снимок сына Леона отдельно. На нем малыш позировал у воды, нагнувшись для фотографии.

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