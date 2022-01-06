Как сообщает Politeka.net, популярный украинский хореограф и шоумен Влад Яма на новогодние праздники отвез свое семейство – жену и ребенка - на отдых в мексиканский Тулум. В своих Instagram-сторис жена артиста Лилиана Яма поделилась кадрами с отдыха, на которых примеряет необычный наряд из веревочек.
На кадрах видно, что Лилиана вместе с сыном Леоном гуляют по пляжу, где прямо на песке разместились торговцы, а Влад, видимо, все это снимал. Украинская красотка решила примерять необычный наряд, который ей предложили торговцы. Лилию поверх длинного белого платья нарядили в смелый наряд из веревочек, который скорее всего нужно носить на теле без ничего. Дополняет образ элегантная пляжная шляпа на голове красотки.
"Пляжный шоппинг подоспел. Тулумский стиль", - подписала сторис жена Влада Ямы. Она также спрашивает, обращаясь к сыну и мужу: "Ну что, берем?".
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