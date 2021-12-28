Как пишет Politeka.net, в Инстаграм у жены Влада Ямы Лилии появились новые фотографии с новогодней съемки. На фото засветилось семейство в полном составе – Влад с Лилией, сыном Леоном и собакой. Как известно, парочка только недавно решилась завести домашнего питомца.
«В предвкушении новогоднего чуда…Наша семейка почти готова встречать Новый Год. Генеральная уборка сделана. Новые цели записали на бумажке, спрятали в новогоднюю игрушку и повесили на елку (наша новая традиция с прошлого года). Подарки всем почти укомплектованы. А какие у вас традиции в канун Нового года?», - подписала фото Лилия.
В комментариях звездному семейству оставили массу приятных слов и поздравлений.
«Теперь вас четверо? Вы такие милые», «С наступающим Новым годом!», «С наступающим вас, какая вы красивая семья», «Какие атмосферные фото», «Вы просто супер», - пишут пользователи сети.
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