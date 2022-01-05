Ведуча українського шоу "Ранок з Україною" Марія Мельник відчула сильне нездужання прямо в студії, через що їй знадобилася допомога лікарів.

Як повідомляє Politeka.net, про це написали на сторінці передачі в Instagram.

Мельник приїхала на роботу з ранку, як зазвичай, проте відразу зрозуміла, що зйомки підуть не за планом.

"Приїхала на роботу і зрозуміла – в ефір не вийду", - зізналася ведуча.

Її колега, блогер Анатолій Анатоліч, також зауважив, що з Мельник не все гаразд. Їй вирішили викликати "швидку".

"Була біла, як крейда. Відразу почали видзвонювати швидку. Проводити ефір одному було непросто. Хвилювання за Машу давало про себе знати", - зізнався ведучий.

Лікарі поставили Мельник крапельницю, після якої стан ведучої відразу покращився. Мельник також розповіла, що настрій їй піднімали колеги, які мило доглядали за нею.

За словами ведучої, причина її поганого самопочуття криється в салаті з морепродуктів, який вона з'їла напередодні. У зв'язку з цим Мельничук закликала українців у святкові дні особливо ретельно стежити за тим, що вони їдять і перевіряти термін придатності продуктів.

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