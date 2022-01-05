Ведущая украинского шоу «Ранок з Україною» Мария Мельник почувствовала сильное недомогание прямо в студии, из-за чего ей понадобилась помощь врачей.

Как сообщает Politeka.net, об этом написали на странице передачи в Инстаграм.

Мельник приехала на работу с утра, как обычно, однако сразу поняла, что съемки пойдут не по плану.

«Приехала на работу и поняла – в эфир не выйду», - призналась ведущая.

Ее коллега, блогер Анатолий Анатолич, также заметил, что с Мельник не все в порядке. Ей решили вызвать «скорую».

«Была белая, как мел. Сразу начали вызванивать скорую. Проводить эфир одному было непросто. Волнение за Машу давало о себе знать», - признался ведущий.

Врачи поставили Мельник капельницу, после которой состояние ведущей сразу улучшилось. Мельник также рассказала, что настроение ей поднимали коллеги, которые мило ухаживали за ней.

По словам ведущей, причина ее плохого самочувствия кроется в салате из морепродуктов, который она съела накануне. В связи с этим Мельничук призвала украинцев в праздничные дни особо тщательно следить за тем, что они едят и проверять срок пригодности продуктов.

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