Ведущий шоу "Маска" и "Співають всі" Владимир Остапчук показал, как чувствует себя жена Кристина Горняк, которая заболела таинственной болезнью.

Как пишет Politeka.net, Кристине и Владимиру Остапчуку пришлось вернуться из Буковели, ведь супруга подхватила таинственную болезнь. Тесты не показали, что это популярный китайский вирус, поэтому пока неизвестно, чем болеет Кристина. Владимир решил на новых сторис показать, как чувствует себя жена, записав видео для Инстаграм.

На видео Кристина лежала в кровати. Она говорила с кем-то по пульту. После чего Владимир отобрал его и нажал кнопку.

"Все хорошо, все в порядке", - написано было на сторис.

После этого Кристина сделала утреннее сторис, на котором рассказала о своем состоянии.

"Доброе утро. Маленькая победа - ночь без жаропонижающих, сейчас опять температура 38, ломота в теле, кашель и насморк, но я хоть поспала", - написала Кристина.

"Пришли анализы - бактерия не прицепилась, С-реактивный белок тоже в норме, ПЦР - отрицательный, но все признаки вирусной инфекции. Надеюсь на тамифлю и скорейшее выздоровление. Пойду проверю, как там Вова, так как временно мы живем в разных комнатах", - написала Горняк.

Напомним, Остапчуку с женой пришлось срочно обратиться к врачу

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