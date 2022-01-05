Як пише Politeka.net, під відповідним постом на сторінці «кварталу» в Instagram розгорілася бурхлива дискусія.

У публікації представники "Кварталу" розповіли про успіхи нового сезону серіалу.

"Друзі завдяки вам новий довгоочікуваний сезон ваших улюблених "Сватів" став найкращим серіалом 2021 року! Прем'єрні серії на 1+1 подивилося 12,8 млн глядачів, а найвищі показники телеперегляду склали: рейтинг 6.4%, частка 23.7%. Це неймовірний успіх! Спасибі за вашу любов і прихильність!", - написали в пості.

Однак, судячи з реакції, українці були швидше розчаровані. Шанувальники серіалу чекали виходу нового сезону багато років, а коли побачили нові серії їм здалося, що герої вже «не ті».

"Свати вже не ті! Далеко не ті!", "7 сезон не сподобався", "а мені і моїм рідним не сподобався сезон зовсім. Очікували більшого", "Актори молодці, сценарій підкачав, немає і жартів колишніх і душевності. Буду вважати, що у Сватів 6 сезонів", "вже не знали що показувати! Більше не знімайте продовження)) після 7-го сезону - 8-го вже не хочу", "не сподобався, багато крику, а за Валюху якось соромно", "це просто маразм",-пишуть люди.

Нагадаємо, повернення "Сватів" на 1+1 з постарілою Валюхою і Добронравовим викликало розчарування.

Як повідомляла Politeka, Женька зі "Сватів" раптово з'явилася у весільній сукні.

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