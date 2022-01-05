Как пишет Politeka.net, под соответствующим постом на странице «Квартала» в Инстаграм разгорелась бурная дискуссия.

В публикации представители «Квартала» рассказали об успехах нового сезона сериала.

«Друзья благодаря вам новый долгожданный сезон ваших любимых "Сватов" стал лучшим сериалом 2021 года! Премьерные серии на 1+1 посмотрело 12,8 млн зрителей, а самые высокие показатели телепросмотра составили: рейтинг 6.4%, доля 23.7%. Это невероятный успех! Спасибо за вашу любовь и привязанность!», - написали в посте.

Однако, судя по реакции, украинцы были скорее разочарованы. Поклонники сериала ждали выхода нового сезона много лет, а когда увидели новые серии им показалось, что герои уже «не те».

«Сваты уже не те! Далеко не те!», «7 сезон не понравился», «А мне и моим родным не понравился сезон совсем. Ожидали большего», «Актеры молодцы, сценарий подкачал, нет и шуток былых и душевности. Буду считать, что у Сватов 6 сезонов», «Уже не знали что показывать! Больше не снимайте продолжения)) После 7-го сезона - 8-го уже не хочу», «Не понравился, много крика, а за Валюху как-то стыдно», «Это просто маразм», - пишут люди.

Напомним, возвращение "Сватов" на 1+1 с постаревшей Валюхой и Добронравовым вызвало разочарование.

Как сообщала Politeka, Женька из «Сватов» внезапно появилась в свадебном платье.

Также Politeka писала, что Женя из "Сватов" показала закулисье нового сезона с Добронравовым и другими.