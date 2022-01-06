Відома співачка і актриса Анна Трінчер поділилася кадрами, як наречений вітав її з Новим роком, і як вона приймала подарунки.

Як повідомляє Politeka.net, молода українська співачка, зірка "Скаженого весілля" Анна Трінчер, яка стала нареченою і готується до весілля з блогером Олександром Волошиним, часто радує шанувальників яскравими фото і відео у своєму Instagram.

Так, цього разу зіркова красуня поділилася в сторіс кумедними святковими кадрами, як вони з коханим обмінювалися новорічними подарунками. Так, видно, що Анна у спокусливій мінісукні прикидається маленькою дівчинкою, вона навіть встала на коліна перед Волошиним біля ялинки. Наречений вручив співачці модну брендову сумочку, якій Аня раділа, дійсно як дитина.

У відповідь на дорогий подарунок Олександра, Трінчер теж розщедрилася і подарувала йому брендовий пояс. "А ось і подарунки", - підписала сторіс співачка. Після цього парочка почали знімати відео, хвалячись своїми новорічними подарунками.

Нагадаємо, Трінчер здивувала кадрами в ліжку зі своїм нареченим: "Забула вам показати...".

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