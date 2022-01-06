Как сообщает Politeka.net, молодая украинская певица, звезда "Скаженого весілля" Анна Тринчер, которая стала невестой и готовится к свадьбе с блогером Александром Волошиным, часто радует поклонников яркими фото и видео в своем Instagram.
Так, в этот раз звездная красотка поделилась в сторис забавными праздничными кадрами, как они с возлюбленным обменивались новогодними подарками. Так, видно, что Анна в соблазнительном мини-платье прикидывается маленькой девочкой, она даже встала на колени перед Волошиным у елки. Жених вручил певице модную брендовую сумочку, которой Аня радовалась, действительно как ребенок.
В ответ на дорогой подарок Александра, Тринчер тоже расщедрилась и подарила ему брендовый пояс. "А вот и подарки", - подписала сторис певица. После этого парочка начали снимать видео, хвастаясь своими новогодними подарками.
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Напомним, Тринчер удивила кадрами в постели со своим женихом: "Забыла вам показать...".
Как сообщала Politeka, Анна Тринчер в красном купальнике подразнила кадрами отдыха с женихом: "Это должно быть эстетически".
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