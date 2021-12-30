На Инстаграм Анны Тринчер подписаны 1,7 миллионов пользователей Сети, сообщает Politeka.net. В своем аккаунте девушка старается делиться всем, что у нее происходит в жизни.
На днях артистка опубликовала кадры того, как плакала и изливала душу своему жениху Александру Волошину, но подробности решила не раскрывать.
А позже красотка рассказала, что отправилась на отдых с возлюбленным. Пара уехала в Карпаты, и сейчас делится кадрами своего яркого отдыха.
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На видео Анна Тринчер была в красном купальнике, благодаря которому прекрасно смотрелась ее стройная фигура.
Блогерша вместе с женихом решили окунуться в горячую воду.
Температура воды оказалась очень высокой, поэтому пара долго не могла окунуться полностью.
"Это должно быть эстетически красивое видео", - рассказала Анна Тринчер, но в итоге не слишком получилось.
Первым решился зайти в воду Александр Волошин, а за ним и пошла его возлюбленная.
В итоге получилось фото, где Анна Тринчер красиво лежит в воде.
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