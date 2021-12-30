20-летняя певица, актриса и блогерша Анна Тринчер пожаловалась на плохое эмоциональное состояние, а затем рассказала, что отправилась на отдых вместе со своим женихом.

На Инстаграм Анны Тринчер подписаны 1,7 миллионов пользователей Сети, сообщает Politeka.net. В своем аккаунте девушка старается делиться всем, что у нее происходит в жизни.

На днях артистка опубликовала кадры того, как плакала и изливала душу своему жениху Александру Волошину, но подробности решила не раскрывать.

А позже красотка рассказала, что отправилась на отдых с возлюбленным. Пара уехала в Карпаты, и сейчас делится кадрами своего яркого отдыха.

На видео Анна Тринчер была в красном купальнике, благодаря которому прекрасно смотрелась ее стройная фигура.

Блогерша вместе с женихом решили окунуться в горячую воду.

Температура воды оказалась очень высокой, поэтому пара долго не могла окунуться полностью.

"Это должно быть эстетически красивое видео", - рассказала Анна Тринчер, но в итоге не слишком получилось.

Первым решился зайти в воду Александр Волошин, а за ним и пошла его возлюбленная.

В итоге получилось фото, где Анна Тринчер красиво лежит в воде.

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