Известная певица и звезда сериала "Скажене весілля" Анна Тринчер устроила смелую фотосессию в купальнике посреди снега.

Как передает Politeka.net, Анна Тринчер является известной украинской актрисой и певицей. Она прославилась благодаря своим ролям в сериале "Школа" и в фильме "Скажене весілля". Также, она проявила себя на вокальном шоу "Голос країни". Недавно стало известно, что Анна Тринчер и скандальный блогер Александр Волошин решили пожениться.

Так, на этот раз певица опубликовала новые Сториз на своей странице в Инстаграм. На кадрах Анна Тринчер показала, какую фотосессию они устроили со своим избранником Александром Волошиным. Певица в одном розовом купальнике вышла на улицу в -5 и начала позировать среди заснеженной улицы.

"Пособие по классным фотографиям. Сначала качаешься, фоткаешься в купальнике в -5. Офигеваешь от холода", — поделилась Анна Тринчер.

Несмотря на минусовую температуру, Тринчер в разных позах достаточное время позирует на камеру, выставляя фигуру на показ.

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