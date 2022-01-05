Как передает Politeka.net, Анна Тринчер является известной украинской актрисой и певицей. Она прославилась благодаря своим ролям в сериале "Школа" и в фильме "Скажене весілля". Также, она проявила себя на вокальном шоу "Голос країни". Недавно стало известно, что Анна Тринчер и скандальный блогер Александр Волошин решили пожениться.

Так, на этот раз певица опубликовала новые фото на своей странице в Инстаграм. На кадрах Анна Тринчер засветила, как выглядит после того, как отметила Новый год. Певица устроила фотосессию со своим женихом Александром Волошиным прям в постели.

"Забыла вам показать нашу фотосессию 1-го января😂

А как вы встретили Новы год?

Скучали за нами?!? Мы возвращаемся!", — сообщила Анна Тринчер.

Поклонники оставили множество комментариев под публикацией: "Хе-хе, класно", "Булка", "Фотосессия, которую мы заслужили", "Красивая", "Какая милаха", "Бодренькая ещё фотосессия получилась", "Красивая такая", "Че такие запухшие)".

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