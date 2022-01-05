Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка Наталія Могилевська, яка очолювала сотню журі на вокальному шоу "Співають всі", часто радує фанатів яскравими і екстравагантними публікаціями у своєму профілі в Instagram.

Так, цього разу Наташа здивувала публіку затишним домашнім фото, вона відображена сидячи на столику, а поруч стоїть розкішний букет білих троянд. Перед камерою зірка з'явилася в одному тільки світлому махровому халаті, який виглядає дуже теплим і затишним. Її волосся розпущене і акуратно укладене, а на обличчі легкий макіяж і чарівна посмішка.

У підписі до фотографії Могильовський весело написала: "Олів'є! Хто вже з'їв все, що було приготовлено на Новий Рік? Пиши в коментарях - НЯМ!". Користувачі тут же почали коментувати нове фото співачки: "Я вже з'їв заготовки на 8 березня", "Ням", "Красуня", "Ще холодець залишився", "Халат офігенний. Де купували?", "Де тапочки", "Доїм ваші смачні салатики. Ціна договірна. Виїзд додому", "Хочу такий халатик", "Ви, як завжди, чарівна".

Нагадаємо, Могилевська в наряді з інтригуючим вирізом несподівано звернулася до українців: "На жаль...".

Як повідомляла Politeka, Могилевська вийшла на сцену в сукні зі сміливим вирізом і завела публіку: "Шикарна жінка".

Також Politeka писала, що Могилевська в сукні зі шлейфом вразила наповал розкішним виглядом: "Так ніжно".