Как передает Politeka.net, в Инстаграм Наталья Могилевская опубликовала кадры со своего выступления на праздничном концерте. Артистка была одета в роскошное белое платье со шлейфом, сверху которого накинула стильный пиджак. Певица исполнила известную песню на белорусском языке, создав уникальную атмосферу праздника.
«Завiруха мяце завiруха, ты куды мяне клiчаш паслухай...Знаете слова?», - обратилась к поклонникам звезда.
В комментариях Могилевской оставили массу отзывов. Поклонники пришли в восторг от песни.
«Так нежно», «Замечательная песня в Вашем исполнении», «Наташа! С наступающим новым годом! Пусть он будет счастливым!», «Какая песня... прям про нашу погоду за окном», «Спасибо большое за новогоднее настроение!», «Я вас люблю, вы самый лучший человек на земле», - пишут пользователи сети.
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Напомним, что Наталья Могилевская внезапно заговорила с поклонниками: "Хотелось выйти на...".
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