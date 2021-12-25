Украинская певица и продюсер Наталья Могилевская, которая была главной судьей талант-шоу "Співають всі", неожиданно запела на белорусском языке.

Как передает Politeka.net, в Инстаграм Наталья Могилевская опубликовала кадры со своего выступления на праздничном концерте. Артистка была одета в роскошное белое платье со шлейфом, сверху которого накинула стильный пиджак. Певица исполнила известную песню на белорусском языке, создав уникальную атмосферу праздника.

«Завiруха мяце завiруха, ты куды мяне клiчаш паслухай...Знаете слова?», - обратилась к поклонникам звезда.

В комментариях Могилевской оставили массу отзывов. Поклонники пришли в восторг от песни.

«Так нежно», «Замечательная песня в Вашем исполнении», «Наташа! С наступающим новым годом! Пусть он будет счастливым!», «Какая песня... прям про нашу погоду за окном», «Спасибо большое за новогоднее настроение!», «Я вас люблю, вы самый лучший человек на земле», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Наталья Могилевская внезапно заговорила с поклонниками: "Хотелось выйти на...".

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