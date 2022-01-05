Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица Наталья Могилевская, которая возглавляла сотню жюри на вокальном шоу "Співають всі", часто радует фанатов яркими и экстравагантными публикациями в своем профиле в Instagram.

Так, в этот раз Наташа удивила публику уютным домашним фото, она запечатлена сидя на столике, а рядом стоит роскошный букет белых роз. Перед камерой звезда появилась в одном только светлом махровом халате, который выглядит очень теплым и уютным. Ее волосы распущены и аккуратно уложены, а на лице легкий макияж и очаровательная улыбка.

В подписи к фотографии Могилевская весело написала: "Оливье! Кто уже съел все, что было приготовлено на Новый год? Пиши в комментариях – НЯМ!". Пользователи тут же принялись комментировать новое фото певицы: "Я уже съел заготовки на 8 марта", "Ням", "Красотка", "Еще холодец остался", "Халат офигенный. Где покупали?", "Где тапочки", "Доем ваши вкусные салатики. Цена договорная. Выезд на дом", "Хочу такой халатик", "Вы, как всегда, очаровательна".

Напомним, Могилевская в наряде с интригующим вырезом неожиданно обратилась к украинцам: "К сожалению...".

Как сообщала Politeka, Могилевская вышла на сцену в платье со смелым вырезом и завела публику: "Шикарная женщина".

Также Politeka писала, что Могилевская в платье со шлейфом сразила наповал роскошным видом: "Так нежно".