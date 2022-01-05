Як пише Politeka.net, Володимир Дантес і Надя Дорофєєва вирушили на відпочинок до Мексики. Володимир вирішив зробити перший пост після прильоту до Південної Америки.

На фото Дантес був у футболці і шортах. Зірка сидів на ліжку посеред пляжу, відвернувшись від камери.

"Немов човни ми намагаємося пробитися крізь сьогодення, але нас безжально відносить в минуле.

Навіщо перечитувати книги, переглядати кіно?

Я відповідав: "не знаю, просто подобається. Знаю, що залишуся задоволеним»

У польоті зі мною був Великий Гетсбі. Це перший раз з прем'єри. Що я пам'ятав з 2013 року? У фільмі круті саундтреки, багато веселощів і фарб, Лео з келихом і що все це зав'язано на історії кохання. Все! Ніяких подробиць більше в пам'яті не знайшов. Але був емоційний слід. Він був яскравим. Цей фільм у спогадах якийсь повітряний і легкий", - написав Дантес.

Фанати поставили понад 11 тисяч лайків і написали коментарі:

"Добре вам відпочити", " нарешті то ви на відпочинку! Гарного Вам відпочинку!!", "У мене, наприклад, дуже мало таких фільмів для перегляду. Але вважаю за краще вибирати все-таки те що залишає приємні враження", "це як ходити по улюблених вулицях і кожен раз помічати в них нові красиві деталі", " ви один з небагатьох знаменитостей, чиї пости наповнені змістом, і чиї пости чекаю з нетерпінням! Ну і звичайно красивий, як завжди".

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