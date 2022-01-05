Как пишет Politeka.net, Владимир Дантес и Надя Дорофеева отправились на отдых в Мексику. Владимир решил сделать первый пост после прилета в Южную Америку.

На фото Дантес был в футболке и шортах. Звезда сидел на кровати посреди пляжа, отвернувшись от камеры.

"Словно лодки мы пытаемся пробиться сквозь настоящее, но нас безжалостно относит в прошлое.

Зачем перечитывать книги, пересматривать кино?

Я отвечал: «Не знаю, просто нравится. Знаю, что останусь довольным»

В полёте со мной был Великий Гэтсби. Это первый раз с премьеры. Что я помнил с 2013 года? В фильме крутейшие саундтреки, много веселья и красок, Лео с бокалом и что всё это завязано на истории любви. Всё! Никаких подробностей больше в памяти не нашёл. Но был эмоциональный след. Он был ярким. Этот фильм в воспоминаниях какой-то воздушный и лёгкий", - написал Дантес.

Фанаты поставили более 11 тысяч лайков и написали комментарии:

"Хорошо вам отдохнуть", "Наконец то вы на отдыхе! Хорошего вам отдыха!!", "У меня, например, очень мало таких фильмов для пересмотра. Но предпочитаю выбирать все-таки то что оставляет приятные впечатления", "это как ходить по любимым улицам и каждый раз замечать в них новые красивые детали", "Вы один из немногих знаменитостей, чьи посты наполнены смыслом, и чьи посты жду с нетерпением! Ну и конечно красивый, как всегда".

Напомним, взлохмаченного Дантеса перекосило во время поездки и он нагрубил Дорофеевой

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