Єгор Крутоголов, Євген Гашенко, Євген Сморигін і Андрій Федінчик продовжили зніматися в популярному серіалі "Папаньки", який виходить на екрани з 2018 року, пише Politeka.net.
Сюжет розповідає про сім'ї, де головними героями стали батьки, що потрапляють в різні пригоди. Четвертий сезон знімався влітку 2021 року, а його прем'єра відбудеться 31 січня 2022-го.
А тим часом в мережі радують кадрами, які були зняті під час роботи над серіями. (Щоб подивитися всі фото, доскрольте до кінця сторінки)
На знімках, крім зазначених акторів, також можна помітити зірок Лілію Ребрик і Наталію Денисенко. Видно, що за кадром панувала позитивна атмосфера.
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"Це весела історія про життя чотирьох друзів, які стикаються з проблемами і радощами батьківства! Не пропусти!",- написали автори поста.
Публікація всього за дві години зібрала понад 1000 лайків.
Нагадаємо, четвертий сезон серіалу "Папаньки", Розсекречена дата прем'єри
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