Актори "Дизель Шоу" знялися в новому сезоні свого серіалу "Папаньки" і дозволили зазирнути, що творилося за кадром - на фото помітна позитивна атмосфера.

Єгор Крутоголов, Євген Гашенко, Євген Сморигін і Андрій Федінчик продовжили зніматися в популярному серіалі "Папаньки", який виходить на екрани з 2018 року, пише Politeka.net.

Сюжет розповідає про сім'ї, де головними героями стали батьки, що потрапляють в різні пригоди. Четвертий сезон знімався влітку 2021 року, а його прем'єра відбудеться 31 січня 2022-го.

А тим часом в мережі радують кадрами, які були зняті під час роботи над серіями. (Щоб подивитися всі фото, доскрольте до кінця сторінки)

На знімках, крім зазначених акторів, також можна помітити зірок Лілію Ребрик і Наталію Денисенко. Видно, що за кадром панувала позитивна атмосфера.

"Це весела історія про життя чотирьох друзів, які стикаються з проблемами і радощами батьківства! Не пропусти!",- написали автори поста.

Публікація всього за дві години зібрала понад 1000 лайків.

Нагадаємо, четвертий сезон серіалу "Папаньки", Розсекречена дата прем'єри

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