Як повідомляє Politeka.net, молода мама і дружина головного героя одного з сезонів шоу "Холостяк" Микити Добриніна Даша Квіткова активно веде свою сторінку в Instagram, де ділиться і особистими темами. У нових сторіс вона відповіла на питання шанувальників щодо розлучення.

"Питання: "Чи не думаю, я про розлучення" трохи мене шокував. Поясню чому. Тому що, як на мою думку, виходити заміж і думати про розлучення – це нерозумно. Це раз. Друге. Розлучитися, зруйнувати сім'ю, посваритися і т.д. – це найлегше, простіше простого. Але суть в тому, що коли ви почнете наступні відносини, проблема не зникне», - заявила обраниця «Холостяка».

Даша Квіткова підкреслила, що коли у неї з Микитою виникають якісь труднощі. Вони працюють над тим, щоб їх вирішити.

"Я люблю свого чоловіка, він любить мене, ми любимо нашу сім'ю, і як тільки виникає якась проблема, ми не біжимо від неї, а вирішуємо. Тому про розлучення мови не може бути", - підсумувала Даша.

"Інше питання, якщо в родині більше немає поваги, немає любові, і ви в принципі не бачите більше майбутнього один з одним, тоді звичайно ж краще не мучити один одного, а розійтися", - додала Квіткова.

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