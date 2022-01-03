Как передает Politeka.net, Даша Квиткова является известным блогером на просторах сети Инстаграм. Она прославилась благодаря своему участию в проекте "Холостяк" с Никитой Добрыниным. Более года назад пара поженилась и недавно у них родился сын - Лев.

Так, на этот раз победительница девятого сезона проекта "Холостяк" опубликовала новое фото на своей странице в Инстаграм. На кадре Даша Квиткова показала себя в необычной позе, акцентируя внимание на своих идеальных ногах.

"Не всегда жизнь — это карнавал эмоций и событий



Иногда может казаться, что ты просто проживаешь дни, не наполняешь их смыслом. После таких мыслей апатия становится ещё больше, как результат — замкнутый круг



Если вам знакомы эти чувства — знайте, что позитивные перемены не происходят из плохого состояния. В вашей жизни уже есть смысл, просто он вам не подходит, он не ваш из-за внутреннего дисбаланса.



Для начала нужно найти гармонию с собой, слышать свои чувства и желания, уважать и любить себя



Стоить найти себя — и смысл жизни не заставит долго ждать", — высказалась Даша Квиткова.

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