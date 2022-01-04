Как передает Politeka.net, Даша Квиткова является известным блогером на просторах сети Инстаграм. Она получила популярность благодаря своему участию в девятом сезоне проекта "Холостяк" с популярным радиоведущим Никитой Добрыниным. Более года назад пара поженилась и недавно у них родился сын, которого они назвали Лев.
Так, на этот раз жена "Холостяка" Добрынина опубликовала новое фото на своей странице в Инстаграм. На кадре Даша Квиткова продемонстрировала, как выглядит крупным планом.
"когда ты двигаешься
ты заставляешь мой океан двигаться тоже", — подписала фото Даша Квиткова.
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Поклонники оставили множество комментариев под публикацией: "Вы невероятно красивая", "Просто красивая, женственная, я в восторге", "Как же я тащусь с вас в этой фотосессии 😍да, и вообще", "Какая вы красивая", "Даша, вы нереальная! Вдохновляете!", "Просто девушка-мотиватор", "Вот тут хорошо видна та самая ямочка, которой уже нет)", "Супер", "Шикарная".
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