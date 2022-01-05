Как сообщает Politeka.net, молодая мама и жена главного героя одного из сезонов шоу "Холостяк" Никиты Добрынина Даша Квиткова активно ведет свою страницу в Instagram, где делится и личными темами. В новых сторис она ответила на вопрос поклонников относительно развода.

«Вопрос: «Не думаю, ли я о разводе» немного меня поверг в шок. Объясню почему. Потому что, как на мое мнение, выходить замуж и думать о разводе – это глупо. Это раз. Второе. Развестись, разрушить семью, поссориться и т. д. – это легче всего, проще простого. Но суть в том, что когда вы начнете следующие отношения, проблема не исчезнет», - заявила избранница «Холостяка».

Даша Квиткова подчеркнула, что когда у нее с Никитой возникают какие-то трудности. Они работают над тем, чтобы их решить.

«Я люблю своего мужа, он любит меня, мы любим нашу семью, и как только возникает какая-то проблема, мы не бежим от нее, а решаем. Поэтому о разводе речи не может быть», - подытожила Даша.

"Другой вопрос, если в семье больше нет уважения, нет любви, и вы в принципе не видите больше будущего друг с другом, тогда конечно же лучше не мучить друг друга, а разойтись», - добавила Квиткова.

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