Півфіналіст шоу "Холостячка-1", гуморист Андрій Рибак, якого відкинула Ксенія Мішина, показав, як розважається з коханою дівчиною, Аліною.

Андрій Рибак - гуморист, блогер, ведучий заходів, і друг переможця "Холостячки-1" Олександра Еллерта, повідомляє Politeka.net.

Після відходу з проекту комік вирішив повернутися до своєї колишньої коханої Аліни. Дівчина пробачила коханого, і зараз вони продовжують будувати відносини.

На нових кадрах в Instagram Андрій Рибак показав, як розважається з красунею в пустелі - парочка каталася по піску на немаленькій швидкості, влаштувавши справжній екстрим. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

"Тисни на газ!",- вигукнула Аліна.

"Доброго вечора! 😆 ",- підписав кадри автор поста.

Публікація швидко зібрала понад 1000 переглядів і багато коментарів.

"Дубай любить вас, Андрій і Аліна🔥❤️😍", " доброго!!!🔥 🔥 🔥 😻 😻 😻 ", "Круті🔥", "десь у Житомирі", - написали користувачі Мережі.

Зазначимо, Андрій Рибак зізнався, що прийшов на шоу "Холостячка" заради піару, але закохався в Ксенію Мішину, проте пізніше він до неї охолов.

Нагадаємо, Андрій Рибак підкоригував зовнішність слідом за Еллертом і показав" нового " себе

Як повідомляла Politeka, екс-учасник "Холостячки" Рибак показав свій рік в одному кумедному відео

Також Politeka писала, екс-учасник "Холостячки" Рибак з другом розсмішили українців, відео