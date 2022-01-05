Андрій Рибак - гуморист, блогер, ведучий заходів, і друг переможця "Холостячки-1" Олександра Еллерта, повідомляє Politeka.net.
Після відходу з проекту комік вирішив повернутися до своєї колишньої коханої Аліни. Дівчина пробачила коханого, і зараз вони продовжують будувати відносини.
На нових кадрах в Instagram Андрій Рибак показав, як розважається з красунею в пустелі - парочка каталася по піску на немаленькій швидкості, влаштувавши справжній екстрим. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)
"Тисни на газ!",- вигукнула Аліна.
"Доброго вечора! 😆 ",- підписав кадри автор поста.
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Публікація швидко зібрала понад 1000 переглядів і багато коментарів.
"Дубай любить вас, Андрій і Аліна🔥❤️😍", " доброго!!!🔥 🔥 🔥 😻 😻 😻 ", "Круті🔥", "десь у Житомирі", - написали користувачі Мережі.
Зазначимо, Андрій Рибак зізнався, що прийшов на шоу "Холостячка" заради піару, але закохався в Ксенію Мішину, проте пізніше він до неї охолов.
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