Концертний директор і дружина Віктора Павліка вирушила разом з родиною в Буковель, передає Politeka.net. На кадрах в Instagram вона показала, як відпочиває, а також розповіла про ціни.
Зокрема, у своїх сторіс зірка Мережі показала чек на 3000 грн в одному із закладів. На таку суму їм подали вечерю, але Реп'яхова уточнила, що така сума вийшла на п'ятьох і з алкоголем.
"Вважаю, це дуже хороша ціна", - поділилася дружина Віктора Павліка.
Також Катерина Реп'яхова показала, у скільки обійшовся їх з мамою обід.
50-річна дочка Пугачової Орбакайте засвітила свого чоловіка-красеня і дочку в аеропорту: "На виліт..."
"Це просто маразм": українці просять Квартал 95 більше не знімати "Сватів" після 7-го сезону
"Кожному своє": Данилко в образі Сердючки зухвало відповів на звинувачення
Новий грошовий збір скасовується, за що українцям дозволили не платити: "Відклали до...."
Старший син Віктора Павлика розсекретив, що отримав від батька і його нової дружини в подарунок: "Ось вона, моя мрія..."
"855 грн обід на двох: паста, салат, десерт, 2 капучино. Обідаємо з мамою, обслуговують жахливо. Чого не скажеш, коли були тут з чоловіком", - поскаржилася дружина Віктора Павліка, додавши, що годину чекала свій салат, який так і не принесли.
Увечері зірка Мережі опублікувала новий чек на п'ятьох - 3000 грн, обійшлася вечеря, як і минулого разу.
Зазначимо, станом 1 січня 2022 року, мінімальна пенсія в Україні за віком становить 1934 грн.
Раніше повідомлялося, молодая Дружина Віктора Павлика показала, як відпочиває в Буковелі
Також, Молода дружина Віктора Павлика показала, як відпочиває в Буковелі
Politeka розповідала, Репяхова показала, як виглядала і жила до Віктора Павлика