27-річна дружина 55-річного українського співака Віктора Павліка, блогерка Катерина Реп'яхова, показала, як відпочиває в Буковелі разом з родиною, засвітивши ціни в чеках.

Концертний директор і дружина Віктора Павліка вирушила разом з родиною в Буковель, передає Politeka.net. На кадрах в Instagram вона показала, як відпочиває, а також розповіла про ціни.

Зокрема, у своїх сторіс зірка Мережі показала чек на 3000 грн в одному із закладів. На таку суму їм подали вечерю, але Реп'яхова уточнила, що така сума вийшла на п'ятьох і з алкоголем.

"Вважаю, це дуже хороша ціна", - поділилася дружина Віктора Павліка.

Також Катерина Реп'яхова показала, у скільки обійшовся їх з мамою обід.

"855 грн обід на двох: паста, салат, десерт, 2 капучино. Обідаємо з мамою, обслуговують жахливо. Чого не скажеш, коли були тут з чоловіком", - поскаржилася дружина Віктора Павліка, додавши, що годину чекала свій салат, який так і не принесли.

Увечері зірка Мережі опублікувала новий чек на п'ятьох - 3000 грн, обійшлася вечеря, як і минулого разу.

Зазначимо, станом 1 січня 2022 року, мінімальна пенсія в Україні за віком становить 1934 грн.

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