Екатерина Репяхова - концертный директор Виктора Павлика и блогерша, передает Politeka.net. Звезда Сети много личного рассказывает в своем блоге Инстаграм, а в этот раз решила показать, как проводит отдых на украинском курорте.

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Екатерина Репяхова на новом фото наслаждается зимней погодой в Буковеле. Жена Виктора Павлика раскинула руки, позируя в розовой куртке, и широко улыбнулась.

"Уже люблю тебя, 2022❤️", - написала блогерша.

За час публикация собрала более 2000 лайков и много комментариев.

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"Вы прекрасны😍", "Класссс😍👏 так и будет 🙏🏿", "Какая красотень 😍😍😍😍", "Шикарно! Прекрасного отдыха!", " 🔥❤️хорошего отдыха", - написали пользователи Сети.

Отметим, Катя Репяхова и Виктор Павлик женаты с 2020 года. В прошлом году у пары родился сын Михаил. Для певца - это четвертый ребенок, а для его супруги - первенец. Блогерша часто рассказывает о сыне в своем Инстаграм, иногда жалуясь на усталость из-за нехватки сна. Примечательно, что нередко растить ребенка семье помогает мама Кати.

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