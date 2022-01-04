27-летняя жена 55-летнего украинского певца Виктора Павлика, Екатерина Репяхова, похвасталась отдыхом на украинском курорте и призналась в любви.

Екатерина Репяхова - концертный директор Виктора Павлика и блогерша, передает Politeka.net. Звезда Сети много личного рассказывает в своем блоге Инстаграм, а в этот раз решила показать, как проводит отдых на украинском курорте.

Екатерина Репяхова на новом фото наслаждается зимней погодой в Буковеле. Жена Виктора Павлика раскинула руки, позируя в розовой куртке, и широко улыбнулась.

"Уже люблю тебя, 2022❤️", - написала блогерша.

За час публикация собрала более 2000 лайков и много комментариев.

"Вы прекрасны😍", "Класссс😍👏 так и будет 🙏🏿", "Какая красотень 😍😍😍😍", "Шикарно! Прекрасного отдыха!", " 🔥❤️хорошего отдыха", - написали пользователи Сети.

Отметим, Катя Репяхова и Виктор Павлик женаты с 2020 года. В прошлом году у пары родился сын Михаил. Для певца - это четвертый ребенок, а для его супруги - первенец. Блогерша часто рассказывает о сыне в своем Инстаграм, иногда жалуясь на усталость из-за нехватки сна. Примечательно, что нередко растить ребенка семье помогает мама Кати.

Ранее сообщалось, молодая жена Павлика поделилась, как мечтала о сыне

Также, молодая жена Виктора Павлика взяла сына и укатила в Ивано-Франковск

Politeka рассказывала, Репяхова впечатлила заявлением после кризиса в отношениях с Павликом