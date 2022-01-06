27-летняя жена 55-летнего украинского певца Виктора Павлика, блогерша Екатерина Репяхова, показала, как отдыхает в Буковеле вместе с семьей, засветив цены в чеках.

Концертный директор и жена Виктора Павлика отправилась вместе с семьей в Буковель, передает Politeka.net. На кадрах в Инстаграм она показала, как отдыхает, а также рассказала о ценах.

В частности, в своих сторис звезда Сети показала чек на 3000 грн в одном из заведений. На такую сумму им подали ужин, но Репяхова уточнила, что такая сумма вышла на пятерых и с алкоголем.

"Считаю, это очень хорошая цена", - поделилась жена Виктора Павлика.

Также Екатерина Репяхова показала, во сколько обошелся их с мамой обед.

"855 грн обед на двоих: паста, салат, десерт, 2 капучино. Обедаем с мамой, обслуживают ужасно. Чего не скажешь, когда были тут с мужем", - пожаловалась супруга Виктора Павлика, добавив, что час ждала свой салат, который так и не принесли.

Вечером звезда Сети опубликовала новый чек на пятерых - 3000 грн, обошелся ужин, как и в прошлый раз.

Отметим, по состоянию 1 января 2022 года, минимальная пенсия в Украине по возрасту составляет 1934 грн.

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