Блогерка Катя Репяхова, которая замужем за Виктором Павликом и недавно ему родила сына Михаила, показала, куда уехала с ребенком.

Как пишет Politeka.net, 27-летняя Катя Репяхова замужем за 55-летним Виктором Павликом. У пары есть сын Михаил, который родился в 2021 году. Блогерка активно ведет страничку в Инстаграм, где за ней следят десятки тысяч фанатов.

На новом фото Катя показала, как проводит время в Ивано-Франковске. Как оказалось, Репяхова вместе с сыном Михаилом и мужем решили оправится на Западную Украину после Нового года.

"Вчера пока все спали, мы так здорово съездили с Яремче в любимый Ивано-Франковск.

У меня много подписчиков с ИФ?

Думаю да", - написала Репяхова.

Фанаты поставили почти 2 тысячи лайков и написали комментарии:

"Класс. Хорошего отдыха", "Какие красивые фото! Класс!", "Я из Ивано-Франковской области. Люблю ИФ всем сердцем".

Напомним, Репяхова покрасовалась семейным луком с Павликом, рассказав об особенном Новом годе

А еще Politeka сообщала, что жена Павлика после домашнего скандала показала себя в примерочной, хвастаясь обновками

Также Politeka писала, что Репяхова после бурной ссоры с Виктором Павликом купила подарок его 81-летней маме



