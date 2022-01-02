Как пишет Politeka.net, 27-летняя Катя Репяхова замужем за 55-летним Виктором Павликом. У пары есть сын Михаил, который родился в 2021 году. Блогерка активно ведет страничку в Инстаграм, где за ней следят десятки тысяч фанатов.
На новом фото Катя показала, как проводит время в Ивано-Франковске. Как оказалось, Репяхова вместе с сыном Михаилом и мужем решили оправится на Западную Украину после Нового года.
"Вчера пока все спали, мы так здорово съездили с Яремче в любимый Ивано-Франковск.
У меня много подписчиков с ИФ?
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Думаю да", - написала Репяхова.
Фанаты поставили почти 2 тысячи лайков и написали комментарии:
"Класс. Хорошего отдыха", "Какие красивые фото! Класс!", "Я из Ивано-Франковской области. Люблю ИФ всем сердцем".
Напомним, Репяхова покрасовалась семейным луком с Павликом, рассказав об особенном Новом годе
А еще Politeka сообщала, что жена Павлика после домашнего скандала показала себя в примерочной, хвастаясь обновками
Также Politeka писала, что Репяхова после бурной ссоры с Виктором Павликом купила подарок его 81-летней маме