Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка Тіна Кароль, яка нещодавно презентувала шанувальникам новий альбом "Двойной рай", в новому інтерв'ю розповіла, багато цікавого. Зокрема, зірку попросили описати себе трьома словами, і відповідаючи на це вона весело підколола балерину Катерину Кухар. Ролик з цим інтерв'ю опублікували на ютуб-каналі артистки.
Так, Твань розповіла, яка вона Зараз: "Зараз меланхолійна, романтична. В надіях. Не при надії. У надіях, в очікуванні. Ось така". На словах "не при надії" Кароль весело засміялася, мабуть, саме цими словами Кароль вирішила підколоти відому балерину Катерину Кухар.
Справа в тому, що в одному з ефірів шоу "Танці з зірками" Катерина Кухар, коментуючи один з виступів, українською мовою сказала, що вона "при надії". І хоча балерина мала на увазі творчі плани і надії, НД вирішили, що так вона заявила про свою вагітність. Несподіванкою такі сова Каті стали і для її чоловіка Олександра Стоянова, який був в шоці від слів дружини в прямому ефірі.
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