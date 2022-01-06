36-летняя певица Тина Кароль поделилась интересными кадрами в Инстаграм, передает Politeka.net.
Ранее певица изменила свой репертуар и предстала перед поклонниками в совершенно новом амплуа, показав жаркие и гибкие танцы, которые вызвали настоящий фурор. И не смотря на то, что она чуть не получила травму во время сложного трюка, Тина Кароль не намерена сбавлять обороты.
В сторис Тина Кароль показала, как активно тренируется в танцевальном зале вместе со своей командой.
Похоже, артистка уже готовит новый номер, над которым трудятся постановщики и танцоры.
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На опубликованных кадрах Тина Кароль ритмично двигалась под музыку, принимая эффектные позы.
Певица танцевала и черной майке и тесных лосинах, при этом на ногах у нее были каблуки. Волосы артистка собрала на затылке, чтобы они не мешали оттачивать движения.
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