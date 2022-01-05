Известная певица Тина Кароль удивила признанием, что не смогла купить билеты на свой концерт для родственников, ведь их все уже раскупили.

Как сообщает Politeka.net, популярная певица Тина Кароль, которой долгое время приписывали роман с молдавским исполнителем Даном Баланом, часто радует фанатов яркими публикациями на своем Instagram.

Так, в этот раз звезда лично вышла на связь с поклонниками, записав сторис. В них она рассказала, что на ее грядущий концерт во Дворце "Украина" раскупили все билеты.

"Спешу порадовать и спешу порадоваться. Дворец "Украина" полностью продан, нет ни одного билета. Я просто хотела купить родственникам своим, а больше нет билетов. И не знаю, что делать. Что делать? Второй зал, не второй зал? Спасибо, я вас люблю, и до скорой встречи. Ми очень стараемся", - рассказала в сторис Тина.

Также Кароль пообещала поклонникам приоткрыть закулисье репетиций перед большим концертом. "Сегодня я вам приоткрою немножко больше репетиций", - отметила она.

Звезда также призналась, что у нее есть любимая часть: "Но моя самая любимая часть… Сейчас понятно, что красивое шоу, это круто, и все… Но, это увертюра на "Двойной рай". Пятичасовая увертюра, которая просто сводит с ума своей музыкой и красотой. До скорого".

Напомним, Еще одно "доказательство" романа между Даном Баланом и Тиной Кароль показали в Сети: "Любовь или…".

Как сообщала Politeka, Кароль в черном комбинезоне покуражилась с молодыми танцорами в зале: кадры тренировки.

Также Politeka писала, что Кароль заинтриговала кадрами в объятиях экс-партнеров Саниной и Лиды Ли по "Танцях з зірками": "Жду вас...".