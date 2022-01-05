Как сообщает Politeka.net, популярная певица Тина Кароль, которой долгое время приписывали роман с молдавским исполнителем Даном Баланом, часто радует фанатов яркими публикациями на своем Instagram.
Так, в этот раз звезда лично вышла на связь с поклонниками, записав сторис. В них она рассказала, что на ее грядущий концерт во Дворце "Украина" раскупили все билеты.
"Спешу порадовать и спешу порадоваться. Дворец "Украина" полностью продан, нет ни одного билета. Я просто хотела купить родственникам своим, а больше нет билетов. И не знаю, что делать. Что делать? Второй зал, не второй зал? Спасибо, я вас люблю, и до скорой встречи. Ми очень стараемся", - рассказала в сторис Тина.
Также Кароль пообещала поклонникам приоткрыть закулисье репетиций перед большим концертом. "Сегодня я вам приоткрою немножко больше репетиций", - отметила она.
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Звезда также призналась, что у нее есть любимая часть: "Но моя самая любимая часть… Сейчас понятно, что красивое шоу, это круто, и все… Но, это увертюра на "Двойной рай". Пятичасовая увертюра, которая просто сводит с ума своей музыкой и красотой. До скорого".
Напомним, Еще одно "доказательство" романа между Даном Баланом и Тиной Кароль показали в Сети: "Любовь или…".
Как сообщала Politeka, Кароль в черном комбинезоне покуражилась с молодыми танцорами в зале: кадры тренировки.
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