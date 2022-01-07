Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица Тина Кароль, которая недавно презентовала поклонникам новый альбом "Двойной рай", в новом интервью рассказала, много интересного. В частности, звезду попросили описать себя тремя словами, и отвечая на это она весело подколола балерину Екатерину Кухар. Ролик с этим интервью опубликовали на ютуб-канале артистки.

Так, Тина рассказала, какая она сейчас: "Сейчас меланхоличная, романтичная. В надеждах. Не при надії. В надеждах, в ожидании. Вот такая". На словах "Не при надії" Кароль весело засмеялась, видимо, именно этими словами Кароль решила подколоть известную балерину Екатерину Кухар.

Дело в том, что в одном из эфиров шоу "Танці з зірками" Екатерина Кухар, комментируя одно из выступлений, на украинском языке сказала, что она "при надії". И хотя балерина имела в виду творческие планы и надежды, вс решили, что так она заявила о своей беременности. Неожиданностью такие сова Кати стали и для ее мужа Александра Стоянова, который был в шоке от слов жены в прямом эфире.

Напомним, Кароль в тесных лосинах и на каблуках устроила горячие танцы с пластичными красотками: яркие кадры.

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