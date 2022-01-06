37-річна українська співачка Оля Полякова, детектив шоу "Маска", під час прогулянки зняла на камеру природне явище, яке трохи лякало.

Оля Полякова при зручному випадку на вихідних любить здійснювати прогулянки, повідомляє Politeka.net. Зірка живе в красивому будинку, оточеному природою.

Свій відпочинок зірка показує в сторіс Instagram. Примітно, що найчастіше зірка здійснює прогулянки з молодшою донькою Алісою.

Цього разу обидві вирушили на природу, і стали свідками красивого, але при цьому трохи лякаючого природного явища - червоного заходу сонця.

Від захоплення Аліса навіть скрикнула: "Вау!".

"Боже, це, звичайно, може посперечатися навіть з Мальдівами", - заявила Оля Полякова.

Кадри дійсно вражали красою.

Зазначимо, Оля Полякова зізналася, що у неї абсолютно дві різні дочки. Зокрема, Алісу можна назвати більш зухвалою, вона сама над собою нерідко жартує і називає себе "бомжем Валерою".

Примітно, що співачка зізнавалася - в дитинстві вона любила грати з хлопчиками, а "дівочі" розваги її приваблювали менше.

Нагадаємо, екс-учасник "Холостячки" засвітився під ручку з Олею Поляковою

Як повідомляла Politeka, Полякова в губи поцілувалася з відомим співаком, який нещодавно розлучився

Також Politeka писала, що заболевшая Оля Полякова повідомила про свій стан