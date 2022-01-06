Оля Полякова при зручному випадку на вихідних любить здійснювати прогулянки, повідомляє Politeka.net. Зірка живе в красивому будинку, оточеному природою.
Свій відпочинок зірка показує в сторіс Instagram. Примітно, що найчастіше зірка здійснює прогулянки з молодшою донькою Алісою.
Цього разу обидві вирушили на природу, і стали свідками красивого, але при цьому трохи лякаючого природного явища - червоного заходу сонця.
Від захоплення Аліса навіть скрикнула: "Вау!".
"Боже, це, звичайно, може посперечатися навіть з Мальдівами", - заявила Оля Полякова.
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Кадри дійсно вражали красою.
Зазначимо, Оля Полякова зізналася, що у неї абсолютно дві різні дочки. Зокрема, Алісу можна назвати більш зухвалою, вона сама над собою нерідко жартує і називає себе "бомжем Валерою".
Примітно, що співачка зізнавалася - в дитинстві вона любила грати з хлопчиками, а "дівочі" розваги її приваблювали менше.
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