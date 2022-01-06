Оля Полякова при удобном случае на выходных любит совершать прогулки,сообщает Politeka.net. Звезда живет в красивом доме, окруженном природой.
Свой отдых звезда показывает в сторис Инстаграм. Примечательно, что зачастую звезда совершает прогулки с младшей дочкой Алисой.
В этот раз обе отправились на природу, и стали свидетелями красивейшего, но при этом немного пугающего природного явления - красного заката.
От восхищения Алиса даже вскрикнула: "Вау!".
"Боже, это, конечно, может поспорить даже с Мальдивами", - заявила Оля Полякова.
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Кадры действительно впечатляли красотой.
Отметим, Оля Полякова призналась, что у нее совершенно две разные дочери. В частности, Алису можно назвать более дерзкой, она сама над собой нередко подшучивает и называет себя "бомжом Валерой".
Примечательно, что певица признавалась - в детстве она любила играть с мальчиками, а "девичьи" развлечения ее привлекали меньше.
Напомним, экс-участник "Холостячки" засветился под ручку с Олей Поляковой
Как сообщала Politeka, Полякова в губы поцеловалась с известным певцом, который недавно развелся
Также Politeka писала, что заболевшая Оля Полякова сообщила о своем состоянии