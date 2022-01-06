37-летняя украинская певица Оля Полякова, детектив шоу "Маска", во время прогулки засняла на камеру природное явление, которое немного пугало.

Оля Полякова при удобном случае на выходных любит совершать прогулки,сообщает Politeka.net. Звезда живет в красивом доме, окруженном природой.

Свой отдых звезда показывает в сторис Инстаграм. Примечательно, что зачастую звезда совершает прогулки с младшей дочкой Алисой.

В этот раз обе отправились на природу, и стали свидетелями красивейшего, но при этом немного пугающего природного явления - красного заката.

От восхищения Алиса даже вскрикнула: "Вау!".

"Боже, это, конечно, может поспорить даже с Мальдивами", - заявила Оля Полякова.

Кадры действительно впечатляли красотой.

Отметим, Оля Полякова призналась, что у нее совершенно две разные дочери. В частности, Алису можно назвать более дерзкой, она сама над собой нередко подшучивает и называет себя "бомжом Валерой".

Примечательно, что певица признавалась - в детстве она любила играть с мальчиками, а "девичьи" развлечения ее привлекали меньше.

Напомним, экс-участник "Холостячки" засветился под ручку с Олей Поляковой

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