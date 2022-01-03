Как передает Politeka.net, Ольга Полякова является известной украинской певицей. Также она прославилась как актриса и телеведущая. Сейчас Полякова является звездным детективом в шоу "Маска" вместе с Олегом Винником, Андреем Данилко, Настей Каменских и Дзидзьо.

Так, на этот раз певица опубликовала новые Сториз на своей странице в Инстаграм. На кадрах Ольга Полякова рассказала о своём состоянии. Как известно, ранее певица рассказывала о том, что болезнь подкосила её здоровье и ей пришлось отменить свой поход на новогодние корпоративы.

"Дорогие, любимые мои, как вы там? Я очухалась, я здорова и всех жду везде, а особенно в кино. Многие спрашивают, что это за фильм? На каком канале идет? Как мы можем посмотреть? Ребята, ноги в руки и идем в кино. Во всех кинотеатрах Украины - "Зірки за обміном" ждут вас", — рассказала Ольга Полякова.

Ранее сообщалось, Винник неожиданно записал дуэт с Поляковой, что из этого вышло: "Олег, не опускайтесь до пошлости"

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Politeka рассказывала, болезнь подкосила Полякову, выступление пришлось срочно отменять: "Неприятный сюрприз"