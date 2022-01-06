Євген Кот, знаменитий хореограф, екс-партнер Мішиної на" Танцях з зірками", а також доля шоу талантів розповів, які труднощі у нього в житті були з дружиною.

Як передає Politeka.net, Євген Кот є відомим танцюристом і хореографом. Він прославився на шоу" Танці з зірками", коли брав участь у проекті з актрисою Ксенією Мішиною і переміг разом з нею. Після цього чоловік з актрисою також перетиналися на зйомках шоу талантів, де обидва були суддями.

Так, чоловік в інтерв'ю Маші Єфросиніній вирішив прояснити ситуацію щодо того, чи був у нього роман з Мішиною.

«Коли ми з Ксюшей познайомилися, після першої зустрічі, я прийшов до Наталії (дружині) і чесно кажу: „Ксенія дуже красива. У нас може бути з нею роман“. І був. Ми ж цілувалися з Мішиною прямо на паркеті!» - розповів кіт.

У новому анонсі шанувальники побачили нову несподівану інформацію.

«Провокаційна прем'єра, до якої не готова жодна зірка! Вже відомо, що першим гостем студії у Єфросиніної стане суддя "Україна має талант" Євген Кот. Він зізнається, як участь у танцювальному проекті з Ксенією Мішиною вплинула на особисте життя з дружиною і чому тепер вони не можуть стати батьками».

Раньше хореограф опублікував нові кадри на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Євген Кот показав пристрасні моменти зі своєю дружиною-гімнасткою Наталією Татаринцевою.

"Ось і я дістався до інсти! Тепер буду вітати вас з Новим роком! Бажаю в новому році всім зрозуміти, що ми всі щасливі люди, і все щастя всередині нас! Здоров'я всім, мудрості побільше, щоб це здоров'я зберегти! Любов стільки щоб вистачало на всіх навколо! Спасибі, що були зі мною і що будете! У 22 зробимо ще багато цікавого, тільки стежте і надихайте собою! Ціную Вас",- звернувся до українців Євген Кот.

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