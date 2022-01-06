Евгений Кот, знаменитый хореограф, экс-партнер Мишиной на "Танцях з зірками", а также судьбя шоу талантов рассказал, какие трудности у него в жизни были с женой.

Как передает Politeka.net, Евгений Кот является известным танцором и хореографом. Он прославился на шоу "Танці з зірками", когда участвовал в проекте с актрисой Ксенией Мишиной и победил вместе с ней. После этого мужчина с актричой также пересекались на съемках шоу талантов, где оба были судьями.

Так, мужчина в интервью Маше Ефросининой решил прояснить ситуацию насчет того, был ли у него роман с Мишиной.

«Когда мы с Ксюшей познакомились, после первой встречи, я пришел к Наталье (жене) и честно говорю: „Ксения очень красива. У нас может быть с ней роман“. И был. Мы же целовались с Мишиной прямо на паркете!» — рассказал Кот.

В новом анонсе поклонники увидели новую неожиданную информацию.

«Провокационная премьера, к которой не готова ни одна звезда! Уже известно, что первым гостем студии у Ефросининой станет судья «Украина имеет талант» Евгений Кот. Он признается, как участие в танцевальном проекте с Ксенией Мишиной повлияло на личную жизнь с женой и почему теперь они не могут стать родителями».

Ранее хореограф опубликовал новые кадры на своей странице в Инстаграм. На кадрах Евгений Кот показал страстные моменты со своей женой-гимнасткой Натальей Татаринцевой.

"Вот и я добрался до инсты! Теперь буду поздравлять вас с новым годом! Желаю в новом году всем понять, что мы все счастливые люди, и все счастье внутри нас! Здоровье всем, мудрости побольше, чтобы это здоровье сохранить! Любовь столько чтобы хватало на всех вокруг! Спасибо, что были со мной и что будете! В 22 сделаем еще много интересного, только следите и вдохновляйте собой! Ценю Вас", — обратился к украинцам Евгений Кот.

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