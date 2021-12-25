Как пишет Politeka.net, Евгений Кот является популярным танцором и хореографом из Украины, который побеждал на шоу "Танці з зірками". В 2021 году артист начал судить проект "Україна має талант" вместе с партнершей по танцам Ксенией Мишиной и ведущим Сергеем Притулой. Не забывает Евгений и об соцсети Инстаграм, где делится с фолловерами самым интересным, ведя личный блог.
На новых фото Евгений позировал вместе со своей супругой Наталией. Пара сидела у новогодних украшений и держалась за руки. На других фото танцор показал еще несколько мгновений нежности с женой.
"Праздник уже рядом", - написал Евгений Кот.
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Фолловеры поставили тысячи лайков и написали комплименты паре:
"Душевные кадры, теплота и любовь в каждом", "Какая красота", "Котики", "Семейного счастья", "Нежные такие", "Почему девушка такая грусная везде на фото", "Нереально красиво".
Напомним, Притула, Кот и Мишина прервали демонстрацию таланта самоуверенного участника "Україна має талант"
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