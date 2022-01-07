Як пише Politeka.net, Наталія Могилевська - популярна співачка і продюсер, що отримала звання Народної артистки України. Зірка виступила на святковому новорічному концерті "перше зимове шоу", де виконала білоруську пісню "Завіруха" ВІА "Вераси". Дана композиція стала дуже популярною серед білорусів. Відео з виконанням пісні було опубліковано на Ютуб-платформі.
Люди відразу почали коментувати публікацію і засипати Могилевську компліментами:
"Від усіх білорусів-величезне спасибі за прекрасне виконання. Творчих успіхів Наталії в Новому році! А вас, слухачів і коментаторів з новим мирним роком!", "Спасибі, Наталя! За сміливість,за пісню, За правду!!! Ми разом.!!! З Новим роком, друзі!!!!", "Н. Могилевська, диво, шикарна співачка, співає, що джерело дзвенить своєю чистотою, красою! Молодчина, це талантище!", "Могилевська звичайно Унікум. Стільки років в шоу бізнесі, все сама досягла. Не спотворила себе пластикою".
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