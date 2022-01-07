Как пишет Politeka.net, Наталья Могилевская - популярная певица и продюсер, получившая звание Народной артистки Украины. Звезда выступила на праздничном новогоднем концерте "Первое зимнее шоу", где исполнила белорусскую песню "Завируха" ВИА "Верасы". Данная композиция стала очень популярной среди белорусов. Видео с исполнением песни было опубликовано на Ютуб-платформе.
Люди сразу начали комментировать публикацию и засыпать Могилевскую комплиментами:
"От всех белорусов - огромнейшее спасибо за прекрасное исполнение. Творческих успехов Наталии в Новом году! А вас ,слушателей и комментаторов с Новым мирным годом!", "Спасибо, Наташа! За смелость,за песню,за правду!!! Мы вместе.!!! С новым годом, друзья!!!!", "Н. Могилевская, чудо, шикарная певица, поет, что родник звенит своей чистотой, красотой! Молодчина, это талантище!", "Могилевская конечно уникум. Столько лет в шоу бизнесе, все сама достигла. Не обезобразила себя пластикой".
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Напомним, Могилевская в махровом халате похвасталась роскошным букетом
А еще Politeka соообщала, что Могилевская вышла на сцену в платье со смелым вырезом и завела публику
Также Politeka писала, что Могилевская в стразах и юбке с разрезом до бедра сразила видом на красной дорожке