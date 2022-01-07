Як повідомляє Politeka.net, відома блогерка і обраниця головного героя одного з сезонів шоу "Холостяк" Михайла Заливако Анна Богдан часто радує шанувальників яскравими публікаціями в своєму мікроблозі в Instagram. Так, цього разу красуня похвалилася в сторіс, який подарунок отримала на Новий рік.
Спочатку Анна виклала своє епатажне фото, на якому позує в спокусливому образі і написала: "Я ж ще вам не показувала, що мені дідусь Мороз подарував на Нр".
Потім блогерка зняла на відео новорічну ялинку і те, що знайшла під нею. Виявилося, що до свята Богдан отримала вініловий програвач, про який давно мріяла. Судячи з усього, мрію коханої виконав Михайло Заливако. У ролику навіть можна почути музику з цього програвача.
"Я давно мріяла про такий вініловий програвач. Повернулися на 70 років тому. Слухати таку музику і танцювати під неї, одне задоволення", - підписала сторіс Анна.
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