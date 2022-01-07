Как сообщает Politeka.net, известная блогерша и избранница главного героя одного из сезонов шоу "Холостяк" Михаила Заливако Анна Богдан часто радует поклонников яркими публикациями в своем микроблоге в Instagram. Так, в этот раз красотка похвасталась в сторис, какой подарок получила на новый год.

Сначала Анна выложила свое эпатажное фото, на котором позирует в соблазнительном образе и написала: "Я же еще вам не показывала, что мне Дедушка Мороз подарил на Нг".

Затем блогерша сняла на видео новогоднюю елку и то, что нашла под ней. Оказалось, что к празднику Богдан получила виниловый проигрыватель, о котором давно мечтала. Судя по всему, мечту возлюбленной исполнил Михаил Заливако. В ролике даже можно услышать музыку с этого проигрывателя.

"Я давно мечтала о таком виниловом проигрывателе. Вернулись на 70 лет назад. Слушать такую музыку и танцевать под нее, одно удовольствие", - подписала сторис Анна.

Напомним, Анна Богдан из "Холостяка" восхитила новым образом и поделись секретом: "Чтобы зима удалась…".

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