Популярний танцюрист і багаторазовий учасник "Танців з зірками" Дмитро Дікусар розповів про шпагат, який дався йому не так просто, як раніше.

Як повідомляє Politeka.net, фехтувальниця і олімпійська чемпіонка Ольга Харлан, яка в парі з Дмитром Дікусаром брала участь в "Танцях з зірками" встигла виконати не один трюк. Сам хореограф вирішив згадати про свій шпагат.

"Цей трюк зі шпагатом я робив останній раз років 20 тому. Тоді мені було 16, наступного разу планую повторити ще через 20. Звичайно ж, це був жарт» - пише Дікусар під кадром з Харлан.

Відзначимо, пара дійшла до фіналу, багато працювала над своїми номерами і змогла здивувати суддів виступами.

Серед іншого Ольга поділилася, що в п'ятому ефірі їй довелося склеювати п'яльці на руках, щоб станцювати вальс. За словами спортсменки, її пальці весь час в разтопирку, так що склеювала їх.

"А ще я склеювала свої пальці, щоб якось звикнути до того, як вони повинні бути під час вальсу. Думала, може допоможе. Сподіватися. Вони у мене вічно в разтопирку. Кисті мої не самі жіночні і мені доводилося над ними працювати. Пашка намагався з них зробити щось красиве. Начебто трошки вийшло", - розповіла Харлан і показала відео, на якому продемонструвала руку зі склеєними пальцями.

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