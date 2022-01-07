Как сообщает Politeka.net, фехтовальщица и Олимпийская чемпионка Ольга Харлан, которая в паре с Дмитрием Дикусаром принимала участие в "Танцях з зірками" успела исполнить не один трюк. Сам хореограф решил вспомнить о своем шпагате.
«Этот трюк со шпагатом я делал последний раз лет 20 назад. Тогда мне было 16, в следующий раз планирую повторить ещё через 20. Конечно же, это была шутка» - пишет Дикусар под кадром с Харлан.
Отметим, пара дошла до финала, много трудилась над своими номерами и смогла удивить судей выступлениями.
Среди прочего Ольга поделилась, что в пятом эфире ей пришлось склеивать пяльцы на руках, чтобы станцевать вальс. По словам спортсменки, ее пальцы все время в разтопырку, так что склеивала их.
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"А еще я склеивала свои пальцы, чтобы как-то привыкнуть к тому, как они должны быть во время вальса. Думала, может поможет. Надеялась. Они у меня вечно в разтопырку. Кисти мои не самые женственные и мне приходилось над ними работать. Пашка пытался из них сделать что-то красивое. Вроде немножко получилось", - рассказала Харлан и показала видео, на котором продемонстрировала руку со склеенными пальцами.
Напомним, Ольга Харлан после поражения в "Танцях з зірками" сообщила о горькой утрате: "Сегодня утром не стало…".
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