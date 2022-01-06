Як пише Politeka.net, Ольга Сумська є успішною актрисою, що отримала звання народної та заслуженої артистки України. Зірка майже 40 років знімається в кіно і грає в театрі і не збирається зупиняється, радуючи постійно українців своєю творчістю. Нещодавно зірку навіть визнали актрисою року за версією "Celebrity Awards". Не забуває Ольга і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

На новому фото Ольга з'явилася в сукні-вишиванці. Зірку зняли крупним планом, тому можна побачити розкішну красу Сумської, якій виповнилося 55 років.

"Святковий настрій", - написала Ольга під фото.

На другому сторіс Сумська була з чоловіком Віталієм Борисюком. Пара привітала українців з новорічними святами.

На ще одному фото Борисюк і Сумська були з ще однимм людиною.

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