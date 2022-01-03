Как передает Politeka.net, Ольга Сумская является известной украинской актрисой. Её визитной карточкой стала роль главной героини Роксоланы в одноименном сериале "Роксолана", который и принес ей большую популярность. Помимо этого она играла во множестве фильмов. Как известно, Ольга Сумская уже более 25 лет вместе со своим мужем Виталием Борисюком.

Так, на этот раз актриса опубликовала новые фото на своей странице в Инстаграм. На кадрах Ольга Сумская и её муж Виталий Борисюк вышли в центре Киева на новогоднюю ёлку, однако пошел проливной дождь. Не смотря на это, они отлично провели время и показали себя (чтобы посмотреть все фото, доскролльте до конца страницы).

"Какая же она красавица, наша новогодняя елка! Высотой более 30 метров. Одна из самых красивых в Европе! 1 января под дождем, но настроение праздничное! Хотели попробовать пончиков с глинтвейном, но сдержались с Виталием Борисюком, потому что уже 23час…Всем хороших праздников, друзья", — пожелала Ольга Сумская.

Поклонники оставили множество комментариев под публикацией: "Вы невероятны! Вы прекрасны! Вы лучшие! Оля, Виталик вы что-то невероятное", "И вас с праздниками, у вас глаза сияют счастьем поярче всех гирлянд", "Красивые все: и Вы, Оля, с мужем, и новогодняя елочка!", "Если вы друг в друга переоденетесь, то будете очень похожи)".

Ранее сообщалось, Сумская нарядила с Борисюком елку и показала свое настоящее лицо: без грима и с пучком на голове

Также, 55-летняя Ольга Сумская обновила прическу и стала выглядеть еще моложе: "Это шикарно"

Politeka рассказывала, Сумская показала молодого Борисюка, к которому ушла от первого мужа: "Так похожи"