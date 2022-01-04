Известная украинская актриса Ольга Сумская показала, как изменилась благодаря фильтру в Инстаграм. Также, она показала своего мужа.

Как передает Politeka.net, Ольга Сумская является известной украинской актрисой. Её визитной карточкой стала роль главной героини Роксоланы в одноименном сериале "Роксолана", который и принес ей большую популярность. Помимо этого она играла во множестве фильмов. Как известно, Ольга Сумская уже более 25 лет вместе со своим мужем Виталием Борисюком.

Так, на этот раз телеведущая опубликовала новые Сториз на своей странице в Инстаграм. На кадрах Ольга Сумская продемонстрировала, как изменилась под воздействием фильтра в Инстаграм. Актриса стала хищницей с острыми коготками. У Ольги Сумской изменился цвет глаз, появились стрелки, черные уши и хвост.

"Мяу", — говорит Ольга Сумская.

Также, актриса показала своего мужа - Виталия Борисюка, внешность которого также изменилась с помощью этого фильтра в социальной сети.

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