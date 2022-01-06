Как пишет Politeka.net, Ольга Сумская является успешной актрисой, получившей звания Народной и Заслуженной артистки Украины. Звезда почти 40 лет снимается в кино и играет в театре и не собирается останавливается, радуя постоянно украинцев своим творчеством. Недавно звезду даже признали актрисой года по версии "Celebrity Awards". Не забывает Ольга и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
На новом фото Ольга появилась в платье-вышиванке. Звезду сняли крупным планом, поэтому можно увидеть роскошную красоту Сумской, которой исполнилось 55 лет.
"Праздничное настроение", - написала Ольга под фото.
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На втором сторис Сумская была с мужем Виталием Борисюком. Пара поздравила украинцев с новогодними праздниками.
На еще одном фото Борисюк и Сумская были с еще однимм человеком.
Напомним, Сумская в роскошной вышиванке показала пример, как выглядеть в 55 лет
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