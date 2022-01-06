Как пишет Politeka.net, Ольга Сумская является успешной актрисой, получившей звания Народной и Заслуженной артистки Украины. Звезда почти 40 лет снимается в кино и играет в театре и не собирается останавливается, радуя постоянно украинцев своим творчеством. Недавно звезду даже признали актрисой года по версии "Celebrity Awards". Не забывает Ольга и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

На новом фото Ольга появилась в платье-вышиванке. Звезду сняли крупным планом, поэтому можно увидеть роскошную красоту Сумской, которой исполнилось 55 лет.

"Праздничное настроение", - написала Ольга под фото.

На втором сторис Сумская была с мужем Виталием Борисюком. Пара поздравила украинцев с новогодними праздниками.

На еще одном фото Борисюк и Сумская были с еще однимм человеком.

Напомним, Сумская в роскошной вышиванке показала пример, как выглядеть в 55 лет

А еще Politeka сообщала, что Сумская из легендарной "Роксоланы" превратилась в хищницу с острыми коготками, Борисюк в восторге

Также Politeka писала, что 55-летняя Ольга Сумская решилась показать свою внешность без фильтров